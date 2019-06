Mercato Naples: Démenti officiel pour les ventes d’Allan et d’Insigne

Alors que certaines rumeurs annoncent que des accords auraient été trouvés pour les transferts d’Allan et de Lorenzo Insigne, Naples a officiellement démenti ces informations et s’en est directement pris à La Gazzetta dello Sport, via son compte Twitter.

"La Gazzetta écrit qu'Ancelotti aurait dit ok à la vente d'Allan et d'Insigne. Nous pouvons appeler cela le premier grand canular de la saison. Les joueurs de Naples ne sont pas à vendre. Et aucune offre digne de leur valeur n'est arrivée. Si elles arrivent, elles seront évaluées", a écrit le club sur le réseau social.