Mercato Nantes: Wague "très motivé et impatient"

Le FC Nantes a formellement annoncé avoir trouvé un accord avec l'Udinese pour l'arrivée de Molla Wague.

"C'est une grande fierté pour moi de pouvoir revenir en France, qui plus est dans un club historique comme le FC Nantes. Je suis très motivé et impatient de retrouver mes partenaires pour cette nouvelle saison", s'exclame le défenseur international malien mercredi, sur le site des Canaris.

Agé de 28 ans, Wague mesure 1,91m et signe pour trois ans, lui qui a été formé à Caen et évoluait à l'Udinese depuis 2014. Mais il ne s'y est jamais imposé, enchaînant ces dernières années des prêts à Leicester, Watford et Nottingham Forest (sans beaucoup jouer non plus).