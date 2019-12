Mercato : Mourinho et Tottenham en contacts avec Gareth Bale ?

Retour à l’envoyeur pour Gareth Bale ? Six ans après avoir rejoint le Real Madrid en provenance de Tottenham, l’ailier international gallois pourrait faire le chemin inverse lors du prochain mercato hivernal. C’est ce que révèle le média espagnol Eldesmarque, précisant que José Mourinho et le board des Spurs sont même convaincus de la faisabilité du deal. Pour enrôler le gaucher de 30 ans, Tottenham proposerait au géant espagnol 30M€ ainsi que les services du Danois Christian Eriksen. Ce dernier est une vieille cible des Merengue. Bale apprécie beaucoup Mourinho

Même s’il a retrouvé du temps de jeu au Real dernièrement, Bale est toujours poussé vers la sortie du côté de Bernabeu. Le club aimerait bien le vendre, et l’intéressé lui-même ne serait pas contre un transfert s’il y trouve également son compte. Pour rappel, l’été dernier, il avait été proche de s’envoler pour la Chine. Aujourd’hui, une telle issue est improbable vu que les salaires dans l’Empire du Milieu ont été plafonnés à 2M€ par an. Le Gallois pourrait donc être tenté par une nouvelle aventure à Tottenham, surtout qu’il a reconnu dernièrement être un grand fan de Special One. « Un serial winner », avait-il lâché au sujet du Portugais.