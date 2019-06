Mercato Monaco: Pierre-Gabriel rejoint Mayence

C'est officiel, Ronaël Pierre-Gabriel (21 ans) quitte l'AS Monaco pour Mayence. Arrivé à l'été 2018 dans la Principauté en provenance de Saint-Étienne, le latéral droit (seulement 4 matches cette saison avec l'ASM) a signé un contrat de 5 ans avec l'équipe allemande.

L'ancien Stéphanois, qui retrouvera les Français Jean-Philippe Gbamin, Gaëtan Bussmann, Moussa Niakhaté et Jean-Philippe Mateta, s'est dit heureux de rejoindre ce nouveau projet: "J'ai entendu beaucoup de choses positives à propos de Mayence. C'est un club qui fait confiance aux jeunes joueurs, en particulier aux joueurs français. En conséquence, je n’ai pas hésité à saisir cette occasion", a déclaré le Français sur le site officiel du club.

