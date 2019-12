À l’arrêt depuis plusieurs semaines, les manœuvres pour faire venir Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan en cette période de mi-saison se seraient intensifiées ces dernières heures. C’est ce que révèle La Gazzetta dello Sport mercredi, indiquant que les positions des deux parties se seraient rapprochées et qu’il serait question de finaliser le deal avant le 30 décembre prochain. C’est la date à laquelle les Rossonerri vont reprendre le chemin du Milanello après le court break hivernal.

Des discussions avec Ibrahimovic mais sans Raiola ?

Le club lombard a déjà tout préparé pour l’attaquant suédois, qui se trouve libre de tout engagement depuis la fin de son aventure avec Los Angeles Galaxy. Un contrat de six mois est sur la table, avec option de renouvellement jusqu’en 2021. Zvonimir Boban et Paolo Maldini, qui ont connu des heures agitées après la déroute de l’équipe à Bergame (0-5), ont réitéré directement leur offre à la star scandinave, sans passer par son agent Mino Raiola. L’intéressé n’aurait pas encore donné sa réponse, mais l’optimisme grandirait d’heure en heure du côté de San Siro. L’annonce d’un accord pourrait même tomber très rapidement, d’après ce que rapporte le célèbre quotidien italien.