Mercato MHSC-Lecomte: "Je n'ai aucun retour de l'OM"

Auteur d'une saison complète à Montpellier, Benjamin Lecomte (28 ans) est revenu sur un mercato qui pourrait être agité pour le nouvel appelé dans le groupe France. Le gardien héraultais a notamment commenté la rumeur marseillaise.

"Ce sont surtout les médias qui disent que Marseille s’intéresse à moi Je n’ai aucun retour de l’OM, si c’était le cas, j’y réfléchirais avec mon entourage. Pour l’instant, c’est très calme. Peut-être que cela s’agitera, peut-être que non. C’est le foot, on ne maîtrise pas forcément ce côté-là", a expliqué le portier du MHSC dans un entretien accordé au Parisien.

Lecomte, qui ne semble pas refuser un hypothétique challenge olympien, souhaite toutefois une expérience hors de France, un jour dans sa carrière. "Connaître le football étranger fait partie des objectifs de ma carrière. Je me retrouve beaucoup dans le championnat d’Espagne car je suis un gardien qui aime jouer au foot et l’ambiance anglaise a l’air assez fantastique. L’Allemagne aussi est un très beau championnat avec des ambiances incroyables où on retrouve un peu ce jeu espagnol. Mais si je dois en choisir un, l’Espagne est peut-être le championnat qui me correspond le mieux. Mais il faut surtout un projet qui me correspond", a déclaré le Montpelliérain, qui serait pisté par le Barça.