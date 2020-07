N’entrant pas du tout dans les plans de Zinédine Zidane, James Rodriguez a chauffé le banc du Real Madrid pendant toute une saison. Une situation que l’international colombien n’est pas disposé à revivre une autre année. Et son club aussi serait très content de pouvoir le céder, afin de récupérer des sous et se délester aussi d’un gros salaire. L’ancien monégasque n’est pas à court de sollicitations en ce moment. A en croire El Chiringuito, il est de nouveau ciblé par Manchester United.

Le Real veut 25M€ pour James Rodriguez



Ole Gunnar Solskjaer espère un élément créatif de plus au sein de son équipe, et le profil de James Rodriguez le séduit assez. Les Anglais pourraient ainsi passer à l’offensive pour tenter le meilleur buteur du Mondial 2014. Il n’est pas sûr cela dit qu’ils arrivent à leurs fins. Actuellement, le Colombien a aussi d’autres courtisans. Toujours selon la source espagnole, l’Inter, l’AC Milan et le Benfica Lisbonne ont tous pris des renseignements à propos du sociétaire merengue. Le Real demande 25M€ pour son joueur, mais les enchères risquent de faire monter un peu plus l’indemnité de transfert.