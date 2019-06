Mercato Man Utd: Un intérêt pour un joueur du Losc ?

Manchester United devrait recruter de façon conséquente au cours de l'été à venir, et le poste de gardien de but pourrait se retrouver au coeur de nombreuses rumeurs, l'avenir de David De Gea apparaissant toujours très incertain. Or, d'après le Manchester Evening News, les Red Devils témoignent un réel intérêt pour Mike Maignan.

Le dernier rempart du Losc a véritablement pris son envol depuis son départ du Paris Saint-Germain à l'été 2015, au point d'honorer en ce mois de juin sa première convocation en équipe de France. Toutefois, la formation nordiste, qui participera à la Ligue des champions la saison prochaine, ne semble pas avoir accordé de bon de sortie à son portier.