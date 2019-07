Mercato Losc: Leao bel et bien sur le départ

Un an et puis s’en va. Débarqué libre l’été dernier, Rafael Leao ne devrait faire que passer au Losc. Ses belles performances, pour sa première saison dans le Nord, ont attisé les convoitises et le jeune attaquant portugais, à seulement 20 ans, est un joueur très courtisé. Trop sans doute pour que le Losc puisse le conserver, a confié le président Gérard Lopez à La Voix du Nord.

"On a des offres importantes, on doit voir avec le joueur, a-t-il expliqué. Si on parle de salaires, dès qu’il y a des très grosses équipes qui arrivent, on ne peut plus les concurrencer."

Parmi les clubs intéressés figureraient Valence, l’Inter Milan, Naples et Everton.