Mercato : L'OM attend P.Gueye, Glik de retour en Italie ?

Les rumeurs loin d’être fiables



Kamil Glik (32 ans) sur les traces de Loïc Rémy ? Au même titre que l'attaquant français du LOSC, le défenseur central polonais de l'AS Monaco pourrait mettre le cap sur l'Italie et Benevento, promu en Serie A. A en croire nos confrères de L'Equipe, Glik, placé sur la liste des noms de joueurs appelés à quitter la Principauté cet été au même titre notamment que son compère brésilien de la défense centrale Jemerson, souhaiterait retrouver un championnat et un pays qu'il connaît très bien pour avoir défendu pendant cinq ans les couleurs du Torino avant de poser ses valises sur le Rocher. L'international polonais, auquel il reste un an de contrat, devrait rapidement voir son vœu se réaliser dans la mesure où Monaco et le club de la ville de Bénévent (Campanie) seraient en passe de trouver un terrain d'entente.

Les rumeurs fiables



Et si Angel Gomes (16 ans) quittait finalement Manchester United ? Il y a quelques jours, l'entraîneur norvégien des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer semblait certain que celui qu'il présente comme le meilleur jeune que le club mancunien ait vu passer ces dernières années allait prolonger l'aventure du côté d'Old Trafford. Pourtant, c'est la pelouse de... Stamford Bridge que la petite perle des Red Devils pourrait fouler les prochaines saisons. The Independent croit en effet savoir que le milieu de terrain international anglais U19 apparu à onze reprises cette saison avec Manchester (trois titularisations) aurait été refroidi par l'offre de ses dirigeants, au point de réfléchir désormais à rejoindre Chelsea alors que l'Espagne (Valence) et le Portugal (Benfica) lui font également les yeux doux. Frank Lampard a démenti l'intérêt des Blues pour la probable future star des Three Lions, mais cela sent l'intox.

Ça va se faire

Alors qu'il était question à l'origine que la jeune pépite du HAC découvre la Premier League et les Hornets - il avait même signé un pré-contrat en faveur de Watford - c'est à l'OM que le jeune milieu défensif havrais va poursuivre sa carrière., qu'il avait été à deux doigts de rejoindre, a passé la visite médicale à Marseille mardi soir et signera ce mercredi un contrat de quatre ans sous les couleurs chères à Jacques-Henri Eyraud. Une très belle prise en perspective si elle se confirme (le dossier va de rebondissement en rebondissement depuis le début, donc prudence tant que rien ne sera officiel...) pour le club olympien et son entraîneur portugais André Villas-Boas. Ce dernier se serait entretenu avec son nouveau milieu de terrain mardi depuis le Portugal, où les Marseillais sont en stage.