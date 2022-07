Que fera Jesse Lingard la saison prochaine ? La question se pose et n'a pour l'instant pas encore de réponse. L'ancien grand espoir du football anglais n'est plus sous contrat avec Manchester United, lui qui est allé au bout de son bail qui se terminait le 30 juin dernier. Pas de renouvellement chez les Red Devils et plusieurs options ouvertes au natif de Warrington, ce dernier pourrait surprendre tout son monde en signant à Nottingham Forest.



Tout juste promu en Premier League, celui qui avait terminé quatrième de la dernière saison de Championship (L2 anglaise) avant de sortir vainqueur de ses différents matchs de barrage, est en contact avancé avec Jesse Lingard. C'est ce qu'indique The Guardian qui ajoute que les "discussions ont été fructueuses" entre les deux parties. Le milieu offensif de vingt-neuf ans se serait envolé vers Londres ce mardi afin de discuter plus avant avec les représentants de Forest.

Gros salaire demandé

Toujours selon le média anglais, Lingard se montrerait très gourmand côté salaire, avec une demande évaluée à un peu plus de 200 000 euros hebdomadaires. Un autre club est toutefois sur les rangs. Il s'agit de West Ham, qui avait accueilli l'Anglais il y a deux saisons. Les Hammers sont prêts à s'aligner sur les exigences financières du joueur. La situation est d'ailleurs étonnante puisque The Guardian raconte que chacun des deux clubs est persuadé que son concurrent va signer Jesse Lingard le premier.