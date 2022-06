Mercato : Les transferts africains du jour (28 juin 2022)

وقع في كشوفات نادينا النهضة أتلتيك الزمامرة الدولي المغربي هاشم مستور، اللاعب السابق ميلان وريجينا الإيطاليين ومالقا الإسباني.

هاشم الذي سبق له مجاورة المنتخب الوطني للشباب يبلغ من العمر 24 سنة، يشغل مركز وسط ميدان هجومي.

مرحبا بك هشام نتمنى لك مسيرة موفقة رفقة الصقور#DIMARCAZ💙 pic.twitter.com/TKgCec3hLF

Le défenseur international algérien(30 ans) quitte l'Espérance de Tunis pour Damac FC. Le joueur de 30 ans s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec la formation saoudienne, où évoluent ses compatriotes Moustapha Zeghba, Farouk Chafaï et Hillel Soudani.Espoir déchu du Milan AC,(24 ans) poursuit sa carrière sous les radars. Passé par Malaga, le PEC Zwolle (Pays-Bas), le PAS Lamia (Grèce), Reggina et Carpi (Italie), le milieu offensif italo-marocain s'est engagé en faveur du Renaissance Club Athletic Zemamra, en deuxième division marocaine.Nouveau prêt pour. Après Lausanne, le milieu de terrain ivoirien de l'OGC Nice a été cédé pour la saison à Nîmes.L'Olympiakos annonce l'arrivée de l'attaquant international mauritaniena. L'ancien joueur de Monaco, Amiens et Dijon a signé un contrat de trois ans.Direction la Bundesliga pour le latéral droit international gambien. L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne a été prêté par le Real Valladolid au VfL Bochum.