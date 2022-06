🇫🇷 Bienvenu Yeni!

We are proud to announce the signing of winger Yeni N’gbakoto for the upcoming @aleaguemen season: https://t.co/2yajn63nqn #WSW pic.twitter.com/SjQ3lLSn2u



— WS Wanderers FC (@wswanderersfc) June 23, 2022

En fin de contrat à Nancy,(30 ans) rebondit aux Antipodes. Le milieu offensif international congolais s'est engagé pour une saison avec les West Sydney Wanderers, en A-League. « Je veux me donner les moyens d'être un joueur important pour l'équipe et faire partie du projet sur le long terme. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, le staff et les fans », a déclaré l'ancien Messin et Guingampais, passé également par le Panathinaïkos.Auteur d'une saison réussie au NEC Nimègue (7 buts et 6 passes décisives en Eredivisie), le milieu offensif international congolaisrejoint le FC Zurich. Le Léopard a signé un contrat de trois ans en faveur des champions de Suisse.En fin de contrat à Angers,rejoint Caen, où le gardien de but international algérien a signé un contrat de deux ans. Le SCO pourrait voir arriver le défenseur international marocain du Wydad Casablanca,, avec lequel les négociations sont bien avancées.Selon diverses sources concordantes,(Ajax Amsterdam) a passé avec succès la visite médicale préalable à sa signature au Borussia Dortmund. L'accord serait total sur un montant de 31 millions d’euros, assortis de 4 millions d’euros de bonus divers pour l'international ivoirien, qui signerait un contrat de quatre ans.Prêté la saison passée au Paris FC,va quitter Strasbourg. Le milieu de terrain malien de 25 ans va s'engager avec le club suédois de Malmö contre une somme estimée à 1 million d'euros hors bonus. Selon L'Equipe qui relaie l'information, il a signé pour une durée de quatre ans.