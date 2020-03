Mercato : Le Real Madrid fonce sur Paul Pogba

Le quotidien madrilène AS affirme que dans les prochains jours, Zinedine Zidane et le Real Madrid mettront les petits plats dans les grands afin d'empêcher Paul Pogba de prolonger son contrat avec Manchester United. Sous contrat jusqu'en 2021 avec les Red Devils, le Français de 27 ans est pressé par la direction mancunienne pour prolonger son bail. Le timing est donc parfait pour le Real, qui espère pouvoir en profiter

Manchester United a encore la possibilité d'activer une clause pour étendre le contrat de Pogba jusqu'en juin 2022 mais selon AS, cela risque d'agacer le Français. La bisbille entre Mino Raiola, agent de Pogba, et Ole Gunnar Solskjaer devrait aussi être profitable au club merengue. AS indique que United devrait céder son champion du monde à 100 millions d'euros.