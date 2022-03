Mercato : Le Real Madrid et le FC Barcelone sur un jeune espoir

Le jeune homme de 18 ans Pablo Torre attire l'attention du FC Barcelone et du Real Madrid, même si, selon Marca, ce sont les Blaugrana qui remportent la course en ce moment. L'influence de Xavi Hernandez, qui partage un agent avec Torre, est apparemment importante. Sa clause libératoire est de 10 millions d'euros, mais on pense que ce montant ne sera pas déclenché pour obtenir la signature du joueur, qu'il sera un peu moins élevé.

Un prodige de 18 ans affole l'Espagne

Il y a aussi la possibilité qu'il reste à Santander si le Racing est promu en Segunda et qu'il rejoigne Barcelone plus tard, comme Pedri l'a fait avec Las Palmas. Mais il y a d'autres clubs qui attendent dans les coulisses : la Real Sociedad l'aime bien, tout comme Wolverhampton, Arsenal, l'Ajax et Twente. Torre est attiré par la Premier League car l'un de ses joueurs préférés dans son enfance était Eden Hazard, de l'époque de Chelsea.