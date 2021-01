Mercato - Le PSG toujours bouillant sur Haaland ?

Malgré l’arrivée d’un nouveau coach, le PSG ne devrait pas faire de folies durant le mercato de janvier. L’objectif est de réajuster l’effectif avec un ou deux éléments afin de bien finir la saison. La donne pourrait cependant être différente l’été prochain. Les responsables franciliens seraient tentés de frapper un gros coup pendant l'intersaison. A fortiori si l’une de leurs étoiles offensives (Neymar ou Mbappé) venait à les quitter.

Le PSG risque d'avoir de la concurrence



Nasser Al-Khelaifi, le président du club, aurait déjà une cible en vue. Si l’on en croit ce que rapporte L’Equipe dans son édition du jour, le responsable qatari aurait un faible pour Erling Haaland, l’avant-centre de Dortmund. En février dernier, il a déjà pu mesurer de ses propres yeux le talent et l’efficacité de ce joueur lorsque les deux équipes se sont affrontées en Ligue des Champions. Et nul doute que son estime pour le Norvégien n’a pas changé depuis, au vu des statistiques que ce dernier affiche en Bundesliga et en C1.

Haaland est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2023. Toutefois, il n’a pas l’intention de s’éterniser dans la Ruhr. Désireux d’enrichir son palmarès et concourir dans les meilleures compétitions, le prodige scandinave voudrait changer d’air dès l’été prochain. Il ne devrait pas être à court de sollicitations, surtout que sa clause de départ n'est pas insurmontable (70M€ à partir de l'été prochain). Outre le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich seraient très intéressés par l’idée de l’enrôler. La bataille pour sa signature risque donc d’être très disputée.



