Mercato - Le PSG n’oublie pas Pogba

Le PSG voit grand pour la campagne à venir. Suite à une saison en dents de scie, les dirigeants franciliens ont la ferme intention de renouveler leur effectif, en mettant la main sur un ou plusieurs joueurs de classe internationale. Parmi les éléments susceptibles de débarquer dans la capitale française il y a Paul Pogba.

Le PSG attend le bon moment pour passer à l’action

À en croire ce que rapporte Le Parisien dans son édition du jour il y a fort un intérêt des Parisiens envers le milieu de terrain des Bleus. Un intérêt conforté par la très bonne prestation de la Pioche lors du premier match de l’Euro face à l’Allemagne. L’ancien havrais est sous contrat avec Manchester United et il n’est pas sûr que son club anglais le laisse partir. Mais, si tel est le cas, les vice-champions de France seront prêts à dégainer. La présence de Mino Raiola dans le camp du joueur est un vrai plus. Les relations avec cet agent sont plutôt bonnes, comme le démontrent les avancées dans le dossier Gianluigi Donnarumma.



Reste à savoir ce qu’en pense Pogba de cette option ? Le natif de Lagny-sur-Marne ne doit certainement pas être insensible à l’idée de rejoindre le plus grand club français. Il y a quelques jours, il avait plaisanté avec deux de ses coéquipiers tricolores à ce sujet. Officiellement cependant, il se refuse de laisser distraire alors qu’il tente de mener l’équipe de France sur le toit de l’Euro. « Je veux être concentré sur ma compétition. Maintenant, j'ai un peu plus d'expérience qu'avant et je suis vraiment focus sur le présent et le présent c'est l'Euro », avait-il déclaré. Il n’y aura probablement aucune décision prise de sa part avant la fin de la compétition.



Pogba monstrueux face à l'Allemagne :