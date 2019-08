Le vestiaire du Bayern Munich aura un fort accent français cette saison. Après les arrivées de Lucas Hernandez et de Benjamin Pavard au début de l’été - en plus de Kingsley Coman et Corentin Tolisso déjà bien installés - la formation bavaroise a enregistré la venue de Michaël Cuisance, en provenance du Borussia Mönchengladbach. Le milieu de terrain de 20 ans a paraphé un contrat de 5 ans, tandis que le montant du transfert serait estimé à environ 12 millions d’euros, selon L’Equipe.

Nous allons beaucoup nous amuser avec lui Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich

"Michaël (Cuisance) a beaucoup de compétences techniques et un grand potentiel. Il devrait se développer avec nous. Nous sommes convaincus que nous allons beaucoup nous amuser avec lui", s’est félicité le directeur sportif Hasan Salihamidzic sur le site officiel du club, précisant également suivre le joueur depuis ses débuts en professionnels en 2017, alors qu’il n’avait que 17 ans.

"Je sais que c’est un grand pas pour moi. Mais je me sens prêt et je suis très fier de porter le maillot du Bayern à l'avenir. Pour moi, il est bon que certains joueurs français jouent déjà pour le Bayern. Cela va certainement m'aider pour l'intégration dans l'équipe", a pour sa part confié le 5e Tricolore sous contrat avec le champion d’Allemagne, lequel sera présenté mardi prochain lors d'une conférence de presse.

International dans les catégories jeunes depuis les U16, l’Alsacien, qui a participé au Mondial U20 en Pologne au mois de mai dernier, reste sur une saison en demi-teinte à Gladbach, avec seulement 13 matches joués pour une passe décisive. De quoi trancher avec son exercice 2017-2018 (26 matches disputés) où il aura été élu "joueur de l’année" par les supporters de son désormais ex-club.