Cela fait presque un an que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour le PSG après que le club catalan ait manqué de renouveler son bail. C’était la fin d’une belle idylle. Reste à savoir si elle peut être ravivée dans le futur. De nombreux indices laissent croire que oui. L’Argentin a encore un an de contrat avec le PSG et au-delà de cette échéance son avenir est incertain, ce qui rend le scénario d’un retour au bercail possible pour ne pas dire probable. Le patron blaugrana, Joan Laporta, est d’ailleurs désireux de récupérer son ancienne star, frustré notamment par la manière dont ce dernier est parti.



Dans une interview accordée à ESPN ce week-end, il a déclaré : « Je ne crois pas que le chapitre de Messi à Barcelone soit terminé. Et je crois qu'il est de notre responsabilité de nous assurer que ce chapitre est toujours ouvert, qu'il ne s'est pas refermé. Avoir un moment pour faire les choses comme elles auraient dû être faites pour qu'il puisse avoir une fin beaucoup plus splendide que celle qu'il a eue ». « Si j'ai l'impression que je lui en dois une ? Oui, a-t-il ajouté. Moralement, en tant que président de Barcelone, je pense avoir fait ce qu'il fallait faire. Mais aussi en tant que président de Barcelone, et personnellement, je crois que je lui en dois une. »

Laporta ouvre donc la porte à un retour de l'enfant prodigue. Et, à en croire une information de Sport, c'est sur une demande de Xavi qu'il pousserait en ce sens. L'entraîneur blaugrana est convaincu que son ancien coéquipier pourrait encore beaucoup apporter au club à partir de 2023, aussi bien sur qu'en dehors du terrain. L'âge du septuple Ballon d'Or (37 ans, à ce moment-là) n'est pour lui en rien un problème.

Messi déjà en jambes avec le PSG :