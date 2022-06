Salomon Kalou rejoint Djibouti et le projet ambitieux de l'AS Arta Solar 7. L'attaquant international ivoirien a signé un contrat en faveur du club champion de Djibouti, qui a déjà recruté plusieurs grands anciens du football continental et qui ne cache pas non plus ses ambitions continentales.



L'ancien Lillois y aura pour coéquipiers d'autres anciens internationaux, tels que les Camerounais Idriss Carlos Kameni, Alexandre Song et Dany Nounkeu, le Sénégalais Diafra Sakho ou encore le Burkinabé Alain Traoré. Son nouveau club a réussi le doublé Coupe-championnat lors de la saison écoulée. Âgé de 36 ans, l'ancien vainqueur de la CAN, en 2015, et de la Ligue des Champions, trois ans plus tôt, va rechausser les crampons, lui qui était sans engagement depuis son départ de Botafogo en avril 2021.