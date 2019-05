Mercato Juventus: Perin prêté pour récupérer ?

La Juventus ne connaît pas encore l'identité de son futur entraîneur, mais les contours de l'effectif professionnel se dessinent. Ainsi, si Wojciech Szczesny devrait être conservé en qualité de numéro 1 dans le but, l'international polonais pourrait être soumis à la concurrence d'une nouvelle doublure la saison prochaine. En effet, Mattia Perin pourrait être prêté, rapporte la presse transalpine.

Le portier, arrivée du Genoa l'été dernier, a été opéré d'une épaule et ne devrait pas pouvoir rejouer avant le mois d'octobre prochain. De fait, les Bianconeri souhaiteraient le laisser à la disposition d'un autre club afin qu'il puisse jouer le plus régulièrement possible pour recouvrer toutes ses sensations au plus vite.