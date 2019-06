Mercato Juventus: La piste Pogba abandonnée ?

Alors que la Juventus Turin avait récemment confirmé son intérêt pour Paul Pogba, qui a manifesté son désir de quitter Manchester United cet été, le retour du milieu de terrain français ne serait déjà plus d’actualité. Selon le Daily Mail, les champions d’Italie en titre seraient sur le point de conclure l’arrivée de Matthijs de Ligt avec l’Ajax Amsterdam, moyennant plus de 70 millions d’euros, et n’auraient pas l’intention de dépenser plus pour se renforcer dans l’entrejeu. Si le défenseur néerlandais venait bien à signer, la Vieille Dame pourrait alors se rabattre sur Adrien Rabiot, un renfort à moindre coût puisqu’il est en fin de contrat au PSG.