Mercato Juventus: Higuain toujours espéré par la Roma

Depuis l'exercice 2017-2018, qu'il avait terminé avec notamment 21 buts à son crédit en Serie A, sous les couleurs de la Juventus, Gonzalo Higuain ne parvient plus à se montrer aussi efficace. Tour à tour envoyé à l'AC Milan et à Chelsea en prêt au cours des derniers mois, l'attaquant international argentin se voyait bien porter à nouveau les couleurs de la Vieille Dame, où officie désormais un Maurizio Sarri qu'il a pu côtoyer à Naples et chez les Blues.

Mais l'ancien buteur du Real Madrid ne devrait finalement pas rester dans le Piémont. D'après la Gazzetta dello Sport, l'AS Rome de Paulo Fonseca est toujours déterminée à le recruter cet été, et les champions d'Italie en titre seraient eux tout à faits ouverts à un départ de "Pipita".