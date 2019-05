Mercato Juve: Sarri grand favori, Guardiola a bien été sondé

Selon le site italien SNAI Sportnews, Maurizio Sarri va succéder sur le banc de la Juventus à Massimiliano Allegri, qui annoncé son départ cette semaine.

L'accord serait déjà trouvé entre la Vieille Dame et l'actuel coach de Chelsea, mais rien ne sera annoncé avant la finale de la Ligue Europa entre les Blues et Arsenal, mercredi soir.

Toujours selon SNAI Sportnews, la Juventus a contacté Pep Guardiola à trois reprises cette saison, mais le manager espagnol a poliment décliné, avant même le début des négociations.

