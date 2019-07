L'inter Milan a fait de Romelu Lukaku (26 ans) son objectif prioritaire pour ce mercato. Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants lombards ont bien l'intention de le faire signer le plus rapidement possible l'attaquant de Manchester United. Une décision stratégique pour amener une nouvelle tête d'affiche à San Siro. Les pistes menant à Edin Dzeko et Nicollo Barella ont été mises de côté. Romelu Lukaku arriverait pour remplacer Mauro Icardi, qui n'est plus désiré par l'Inter.