Mercato : Idrissa Gueye d'accord pour revenir à Everton

Le PSG pourrait alléger son effectif avec les départs de plusieurs lofteurs. Le club de la capitale souhaite, d'après des informations du Parisien, se séparer de 5 joueurs d'ici au 1er septembre prochain. Tandis que Thilo Kehrer devrait s'engager en faveur de West Ham d'après la presse anglaise et RMC Sport, le cas d'Idrissa Gueye pourrait être réglé dans les prochains jours. Ce mardi, L'Equipe indique en effet que le milieu de terrain est parvenu à un accord avec Everton pour une opération. Cependant, si le détail de l'éventuel contrat n'a pas été précisé, au même titre qu'un montant, il faut que le PSG puisse s'entendre avec l'actuel 18ème de Premier League afin de valider l'opération éventuelle.

Un retour à Everton pour Gueye ?

Convoqué lors de la tournée estivale au Japon, Gueye s'entraîne toujours au camp des Loges avec certains "indésirables" comme Mauro Icardi, Abdou Diallo, Ander Herrera ou encore Julian Draxler, indique Le Parisien. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2023, l'international sénégalais aux 94 sélections n'est plus apparu sous le maillot du PSG depuis le 21 mai dernier et la victoire obtenue sur la pelouse du Parc des Princes face à Metz (5-0) lors de la 38ème journée de Ligue 1 2021-2022. Il avait joué 11 minutes en remplaçant Marco Verratti et pourrait donc retourner à Everton, club dans lequel il a évolué de 2016 à 2019 avant de prendre la direction du PSG.