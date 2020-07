Les rumeurs loin d’être fiables



Le Barça prêt à sortir le grand jeu (et les grands moyens) pour faire revenir Neymar (28 ans) ? Toujours bien décidé à convaincre la star brésilienne de quitter le PSG pour retrouver la Catalogne, où il avait passé quatre ans avant de poser ses valises dans la Capitale, le FC Barcelone aurait réfléchi à une solution susceptible de faire flancher les dirigeants parisiens. Une solution qui concernerait Antoine Griezmann notamment. A en croire la chaîne espagnole Cuatro, le club cher à Lionel Messi aurait en tête de proposer au PSG un échange entre l'attaquant français relégué au rôle de remplaçant ces derniers temps et le milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho, prêté cette saison au Bayern Munich, contre Neymar. Il y a quelques jours encore, il se murmurait que le Barça souhaitait conserver Griezmann. La tendance pencherait davantage désormais vers un départ du champion du monde dès cet été. Pour Paris ?

Les rumeurs fiables



Gabriel Heinze (42 ans) de retour en Espagne ? Passé de l'autre côté de la barrière en 2014 après une carrière qui l'avait vu notamment défendre les couleurs du PSG et de Marseille, l'ancien défenseur aujourd'hui entraîneur pourrait retrouver le championnat espagnol, lui qui avait évolué pendant quatre ans à Valladolid et pendant deux ans au Real Madrid. A en croire la presse espagnole, l'ancien coach de Godoy Cruz, Argentinos Juniors et Vélez Sarsfield, soit uniquement des clubs de son pays, figurerait en tête de liste de l'Espanyol Barcelone pour succéder à Abelardo, remercié fin juin. A noter que l'Espanyol, actuellement dernier de Liga, avec dix points de retard sur le 17eme et premier non-relégable, le Celta Vigo, ne devrait pas pouvoir échapper à la relégation en Liga2.

Ça va se faire



Monaco avance ses pions pour Axel Disasi (22 ans). A en croire L'Equipe, le club de la Principauté, toujours autant intéressé par le jeune défenseur central de Rems, aurait passé la vitesse supérieure ces derniers jours. Les dirigeants monégasques, qui suivent l'ancien joueur du Paris FC depuis l'hiver dernier, auraient même rencontré cette semaine l'entourage du Rémois sous contrat jusqu'en juin 2021 pour tenter de finaliser un transfert pour lequel le club marnais exigerait 15 millions d'euros. Même si l'ASM et Disasi semblent s'être sérieusement rapprochés, Monaco n'aurait pas pour autant écarté tous ses concurrents de sa route. Rennes, Southampton et Wolverhampton notamment n'auraient ainsi toujours pas renoncé au stoppeur aligné à 27 reprises en L1 cette saison (1 but).

Mercato Express : Griezmann dans le dur, Monaco vise Aurier !