Mercato Gremio: Everton courtisé en Europe

Très en vue lors de la dernière Copa America, remportée début juillet avec le Brésil, Everton Soares a tapé dans l’œil de nombreux clubs européens. Et les contacts sont établis.

Dans une interview accordée à UOL, l'homme du match de la finale face au Pérou, a avoué: "En ce moment, j'ai une offre sur la table. Mais je ne peux pas dire son nom."

Cachottier, le Brésilien de 23 ans a tout de même précisé: "Je ne peux pas non plus assurer à mon club du Gremio que je serai présent ce jeudi pour jouer face à Bahia. On va voir."

Avec un prix de vente fixé aux alentours des 40 millions d'euros, Everton est notamment dans le viseur d'Arsenal et de l'Atlético de Madrid.