Sans aucune surprise, Layvin Kurzawa n'a pas tardé à intégrer la liste des joueurs indésirés, mise en place par Luis Campos depuis la nomination du Portugais au poste de conseiller football du Paris Saint-Germain. Le latéral gauche tricolore, depuis longtemps sur la touche dans le club de la capitale, ne voit pas le bout du tunnel. Une porte de sortie pourrait toutefois lui être proposée du côté de la Premier League.



D'après The Evening Standard, le club de Fulham aurait coché le nom de Kurzawa comme renfort potentiel. Tout juste de retour dans l'élite du football anglais, le club londonien a déjà beaucoup dépensé cet été pour renforcer chacune de ses lignes : Bernd Leno au poste de gardien, Joao Palhinha en milieu défensif, Andreas Pereira également au milieu, Manor Solomon à l'avant, sans oublier Issa Diop en défense, ainsi que Kevin Mbabu pour son couloir défensif droit. Et c'est donc le côté opposé qui monopolise l'attention des Cottagers.

La Premier League recrute au PSG

Reste néanmoins à savoir si Fulham est véritablement prêt à passer à l'action pour un joueur sous contrat jusqu'en juin 2024 et dont le salaire est conséquent. La Premier League semble en tout cas ouverte à l'accueil des Parisiens cet été, puisque Thilo Kehrer et Alphonse Areola ont pris définitivement le chemin de West Ham.