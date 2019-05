Mercato Fenerbahçe: Valbuena annonce son départ

Dans une lettre ouverte aux supporters du club stambouliote, Mathieu Valbuena a annoncé son départ de Fenerbahçe, après deux saisons dans le championnat turc.

"Mon seul regret est de ne pas avoir pu contribuer plus grandement à la formidable histoire du club en remportant les titres que vous méritez tant. Mais grâce à vous, le Fenerbahçe fait désormais partie de mon histoire", écrit notamment l'ancien joueur de l'OM.

Selon France Football, l'international français, âgé de 34 ans, devrait maintenant rebondir en Grèce, sous les couleurs de l'Olympiakos.

My Open Letter to the #Fenerbahce family #EnBuyukFenerbahce #BizFenerbahceyiz pic.twitter.com/Koqs82RMCN