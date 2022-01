Les équipes de Premier League ont de l'argent et en profitent. Depuis l'ouverture du mercato hivernal, Aston Villa s'active pour ajuster son effectif et son entraîneur, Steven Gerrard, a déjà obtenu une première signature de choix en la personne de Philippe Coutinho, prêté avec option d'achat jusqu'au terme de la saison par le FC Barcelone. Mais l'ancien milieu de Liverpool veut encore un ex blaugrana.



Et cette fois c'est Lucas Digne qui est dans le viseur des Villans, selon AS. Mis à l'écart par Rafa Benitez du côté d'Everton, l'international tricolore se cherche activement un nouveau point de chute et la proposition faite par Villa pourrait lui convenir. Reste cependant à savoir si le club basé à Birmingham sera prêt à débourser les 35 M€ demandés par Everton pour laisser filer Lucas Digne.

De la concurrence sur le dossier

Le latéral français a par ailleurs d'autres prétendants, ce qui n'est pas pour faciliter les choses côté Aston Villa. West Ham, Newcastle ou encore Chelsea sont déjà venus aux nouvelles mais ont pour l'heure tous tiqué sur le salaire demandé par le joueur. Une chose semble malgré tout de plus en plus certaine : Lucas Digne ne devrait pas s'éterniser à Everton.