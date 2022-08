Mercato : Diego Costa vers un retour en Liga

L'attaquant hispano-brésilien Diego Costa a joué son dernier match officiel le 12 décembre avec l'Atletico Mineiro. C'était à la 13e minute de la finale de la Coupe du Brésil contre Paranaense. L'ancien attaquant de l'Atlético Madrid, âgé de 33 ans, a alors parié sur son expérience dans son pays d'origine et n'a signé pour aucune des équipes qui l'ont appelé, avec l'intention de revenir dans le football européen.

Diego Costa bientôt de retour ?

Ces derniers mois, beaucoup ont frappé à sa porte, notamment dans des championnats exotiques, mais Costa pense toujours pouvoir être performant dans les compétitions de haut niveau et vise un retour dans le football espagnol. Après un passage au Brésil, il est rentré à Madrid et attend des nouvelles depuis un mois et demi, principalement d'une équipe. Il a eu des contacts personnels et des négociations avec Martín Presa et avec le président du Rayo Vallecano, Costa a déjà conclu un accord financier selon AS. Il existerait ainsi un accord pour une redevance annuelle d'environ 1,5 million brut.