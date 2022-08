Un défenseur de plus dans l'effectif dirigé depuis cette saison par Paulo Fonseca. Le Lille olympique sporting club a indiqué vendredi l'arrivée de Bafodé Diakité.



Le joueur polyvalent de 21 ans formé à Toulouse, promu en Ligue 1 en 2022, a disputé 83 matches en qualité de professionnel avec le TFC, dont 25 dans l'élite.

Des manques à combler

La venue de l'ancien international français des U19 intervient au lendemain de l'annonce de celle du Brésilien Ismaily, en provenance du Shakhtar Donetsk (Ukraine).



Le Losc a également recruté cet été l'attaquant Mohamed Bayo et le défenseur Akim Zedadka, tous les deux en provenance de Clermont, puis les milieux Rémy Cabella et Jonas Martin, et le défenseur central Alexsandro.



Côté départ, Renato Sanches est tombé sous les charmes des sirènes du PSG en attendant probablement le transfert d'Amadou Onana à Everton. Sans oublier Sven Botman à Newcastle pour 37 millions d'euros.