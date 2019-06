Mercato: Deux joueurs de Ligue 1 rejoignent Ludogorets

Ludogorets fait son marché en Ligue 1. Dimanche, le club bulgare a annoncé la signature du Guingampais Jordan Ikoko (25 ans), qui avait jusqu'ici effectué toute sa carrière en France (Créteil, Le Havre, Lens et enfin le club breton). Le champion de Bulgarie a également officialisé ce mardi, la venue de Jorginho, le joueur de Saint-Étienne.

Arrivé en 2017 chez les Verts, le milieu de terrain de Guinée-Bissau a depuis enchaîné les prêts (Chaves, CSKA Sofia) et n'a jamais eu sa chance dans le championnat de France avec seulement sept rencontres à son compteur.

Jorginho becomes part of Ludogorets on the 1st of July https://t.co/FfPROBXXQE #ludogorets pic.twitter.com/7hoNiwqbHD