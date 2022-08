Jesse Lingard (29 ans) a quitté Manchester United en tant que joueur libre en fin de saison et a suscité l'intérêt d'un certain nombre de clubs en Premier League et à l'étranger. Au bout du compte, et à la surprise générale, il a fini par rejoindre Nottingham Forest, le club nouvellement promu dans l'élite anglaise, révélant qu'il ne pouvait pas dire non à cette formation.

Lingard ne pouvait pas dire non

Dans une interview accordée à BBC Radio 5 Live, il a déclaré : "J'aurais pu partir à l'étranger pour beaucoup d'argent mais je veux rester en Premier League. Ils (Nottingham Forest, ndlr) voulaient venir chez moi et m'emmener à Londres rapidement pour essayer de conclure l'affaire. Le manager et les propriétaires ont été formidables avec moi. Ils ont montré leur amour et leur intention de me faire venir au club."



Le contrat de l'international anglais aux 32 capes au City Ground a totalement déséquilibré la structure salariale du club. L’ex-Hammer gagnerait trois fois plus que le deuxième joueur le mieux payé de Forest. "Quand je vois ce genre d'amour, bien sûr que je vais dire oui, mais il fallait que ce soit le bon accord pour moi et ma famille, a ajouté le désormais ex-Red Devil. Je peux voir le projet qu'ils sont en train de construire et ça va bien se passer cette saison. Je sens une ambiance positive autour du camp."