Après avoir libéré Cristiano Ronaldo de son contrat et vu Cody Gakpo filer à Liverpool, Manchester United doit se pencher sur d'autres options pour le mercato hivernal. Malgré un effectif riche en qualités offensives, Erik Ten Hag attend d'autres renforts dès cet hiver. « Nous sommes conscients d’avoir perdu un attaquant, donc je pense que nous devons en recruter un, mais il faut que ce soit le bon. Il apportera de la qualité à l’équipe et ne sera pas un simple ajout à l’effectif, car cela ne pose que des problèmes" , déclarait l'entraineur des Red Devils en conférence de presse.

Alors forcément, lorsqu'un club avec tant de moyens fait comprendre qu'il est à la recherche d'un attaquant, les rumeurs se multiplient. Dans un premier temps, la presse portugaise indiquait que Gonzalo Ramos avait tapé dans l'œil de Manchester United grâce notamment à ses belles performances au Mondial. Mais le buteur du SL Benfica n'est pas le seul dans le viseur de l'actuel 5ème de Premier League. En effet, The Sun indique que les mancuniens suivent de très près la situation de Memphis Depay, en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, et qui pourrait quitter l'Espagne dès cet hiver. Mais ce n'est pas tout, puisque le même média explique que Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) et Dusan Vlahovic (Juventus) plaisent aux Red Devils. Si le nom du joueur qui va arriver est toujours un mystère, le casting pour l'attaque de Manchester United ne manque pas de prétendants.