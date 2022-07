Selon le quotidien Sport, le Barça et Manchester United ont trouvé un accord concernant l’indemnité de transfert pour Frenkie de Jong. Le Barça a accepté de vendre le milieu de terrain néerlandais pour 85 millions d'euros, mais la finalisation de ce deal est tributaire de l’approbation du joueur. Celle-ci tarde à venir et il n’est pas du tout sûr qu’elle finisse par survenir.

Une affaire de sous empêche De Jong de partir

Pour l’instant, l’ancien joueur de l’Ajax ne veut pas quitter le Barça. Et son entêtement à continuer au Camp Nou n’est pas uniquement dû à des raisons sportives. Ayant accepté de différer les paiements au cours des deux dernières saisons, De Jong s'attend à être payé 20 millions d'euros pour la prochaine campagne et 28 millions d'euros pour la saison 2023/24. Le Batave ne veut donc pas renoncer à la fortune qui lui est due. Et c’est pourquoi il préfère jouer pour les Blaugrana plutôt que pour United.



Le Barça a déjà informé l'agent de De Jong qu'il souhaitait son départ après une réunion la semaine dernière. Malgré cela, le principal intéressé continue de camper sur sa position.