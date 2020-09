Mercato : Cuisance pourrait rebondir à Leeds

Comme annoncé il y a quelques jours, Michael Cuisance est sur le point de quitter sa formation du Bayern Munich pour celle de Leeds United. La rumeur est en passe de se vérifier puisque L’Equipe annonce dans son édition d’aujourd’hui que le géant allemand a accepté de se séparer de son milieu de terrain français. Les responsables allemands n’étaient pas pressés de libérer cet élément prometteur, mais face au peu de garanties qu’ils peuvent lui offrir en ce qui concerne le temps de jeu ils se sont résolus à envisager un départ.



Cuisance (20 ans) était dans le même état d’esprit. Son objectif était de continuer à progresser au Bayern, où il a disputé une vingtaine de matches durant la campagne écoulée. Néanmoins, les discussions qu’il a eues avec l’entraineur Hansi Flick ne l’ont pas vraiment rassuré, alors qu’une place s’est libérée au sein de l’équipe bavaroise avec le départ récent de Thiago Alcantara.

Cuisance a aussi des touches en France

L’international français espoir a donc de fortes chances de rejoindre le club promu dans le championnat anglais, où il est très désiré et en particulier par l’entraineur Marcelo Bielsa. Son profit plait beaucoup au technicien argentin. Reste à savoir combien les Peacocks seraient disposés à payer pour l’ancien nancéien. La valeur marchande de ce dernier est évaluée à 20M€, mais il faudrait certainement monter un peu plus pour convaincre le Bayern et aussi écarter toute concurrence extérieure (Nice, Marseille ?).