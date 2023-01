Où évoluera Jude Bellingham la saison prochaine ? Il semble quasi certain que cela ne sera pas au Borussia Dortmund. Car même si le milieu de terrain anglais à un contrat qui court jusqu'en 2025 avec le club de la Ruhr, il devrait s'en aller l'été prochain pour atterrir chez un cador européen. Aujourd'hui très convoité, surtout avec sa superbe Coupe du monde du côté des Three Lions, Bellingham semble promis à un avenir radieux.

Cet avenir pourrait bien être en Espagne, car le Real Madrid paraissait être en pole position pour le recruter l'été prochain. Mais ces derniers jours, le dossier a pris du plomb dans l'aile. Les dirigeants des Merengue ne seraient pas disposés à mettre plus de 110 millions d'euros dans ce transfert. Mais au vu de la valeur marchande de Bellingham, le Borussia Dortmund pourrait se montrer gourmand.

Manchester City prêt à entrer dans la danse ?

Au-delà de l'aspect financier, le Real Madrid pourrait bien voir un concurrent de taille entrer dans la danse. Car d'après les informations de Marca, Manchester City serait prêt à casser sa tirelire pour recruter le milieu de terrain de 19 ans. Très apprécié par Pep Guardiola, Bellingham pourrait être tenté de revenir au pays et de jouer pour les Skyblues. D'autant que Manchester City aurait moins de soucis que le Real Madrid à poser plus de 110 millions d'euros sur la table au vu de la puissance financière du club mancunien. Ce qui est certain, c'est que ce dossier sera brûlant jusqu'à cet été et que Bellingham signera pour un top club européen.