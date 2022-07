Le chantier de la défense bat son plein du côté de l'Olympique de Marseille. Tandis que William Saliba est reparti à Arsenal au terme de son prêt sans option d'achat, le club phocéen a trouvé son remplaçant en la personne de Chancel Mbemba. Le puissant défenseur central du FC Porto désormais signé, Pablo Longoria s'active désormais pour trouver un latéral. Le président phocéen a ciblé Jonathan Clauss, mais Lens fait de la résistance et a jusque-là rejeté les offres marseillaises. Mais les jeux ne sont pas encore faits.

Et pour cause, puisque après avoir vu sa première offre (5 M€ + 1 M€ de bonus) être déclinée, tout comme la seconde (6 M€ + 1 M€ de bonus), l'Olympique de Marseille serait en train d'en fomenter une troisième. Comme l'indique L’Équipe ce dimanche, les dirigeants du club sudiste ont bien noté que leurs homologues nordistes ne lâcheraient pas leur international tricolore pour moins de dix millions d'euros. S'ils ne sont pas forcément prêts à mettre autant, Pablo Longoria et consorts vont bel et bien revenir à la charge.

La priorité à droite

Jonathan Clauss demeure la priorité marseillaise pour le poste de latéral droit, rappelle le quotidien sportif. Pour autant, ce dernier ajoute qu'un plan B est également à l'étude. Une option de rechange dont l'identité demeure pour l'heure mystérieuse.