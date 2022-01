Mercato : Chelsea va-t-il rapatrier Emerson ?

L'an dernier, Emerson Palmieri n'a que très peu joué avec Chelsea. Résultat, le latéral brésilien a pris la direction de l'Olympique Lyonnais pour y être prêté durant une saison. L'occasion pour lui de retrouver du temps de jeu et pour l'équipe rhodanienne d'acquérir un peu d'expérience en défense. Mais alors que Chelsea est privé d'un Ben Chilwell "out" pour le reste de la saison, voilà que Thomas Tuchel envisage de faire revenir le Brésilien plus tôt que prévu.

Ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur allemand n'a en tout cas pas exclu la possibilité de récupérer son joueur dès janvier, pour pallier à la blessure de Chilwell : "Je ne donnerai pas de détails sur le sujet mais je ne cache pas le fait nous avons une absence de longue durée avec Ben Chilwell au poste de latéral gauche. Nous connaissons et nous apprécions Emerson en tant que joueur."

"Emerson est une option"

Et Thomas Tuchel de brosser Emerson dans le sens du poil : "Il a eu une grande influence même s'il n'a pas énormément joué la saison dernière. C'est un gars super et qui est très professionnel. Il est toujours un joueur de Chelsea." Pour autant, le tacticien sait que l'opération ne sera pas forcément simple : "Évidemment il ne s'agit pas seulement de ce que je veux. On doit analyser la situation et on y réfléchit. Emerson est une option."