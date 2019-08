Mercato Chelsea: Pulisic a recalé Man Utd à cause de Mourinho

Courtisé par Manchester United, Christian Pulisic a finalement opté pour Chelsea, qu’il a rejoint au début de l’été, sous les conseils de son père. En effet, ce dernier ne pouvait "pas supporter" l’entraineur mancunien de l’époque, un certain José Mourinho.

"Il n'est pas allé à Manchester United à cause de José Mourinho. Son père ne pouvait pas supporter Mourinho, car il ne faisait pas la promotion des jeunes joueurs. C'est à ce moment-là que j'ai demandé: "Et Londres? C'est là que ça se passe. J'essayais de vendre la ville. Son agent a accepté, en déclarant: "Lorsque vous prenez ces décisions, tout est une question d'investissement et de propriété", a déclaré Robin Walker, le coach d'enfance de l’Américain, dans des propos relayés par le Daily Mail.