Mercato Chelsea: Le prix de Hazard a été fixé au Real Madrid

Si, pour la presse espagnole, le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid est déjà acté, c'est loin d'être le cas outre-Manche. Pour preuve, Sky Sports annonce ce samedi que le prix réclamé par les Blues de Chelsea à la Maison blanche pour l'attaquant international belge a été transmis au potentiel acheteur, et les pensionnaires de Santiago-Bernabéu devront se délester d'environ 148 millions d'euros pour faire aboutir leur projet.

De leur côté, les Merengues estiment que le Diable Rouge révélé au Losc vaut 100 M€, et s'estiment en position de force dans les négociations puisque son contrat arrive à échéance dans un peu plus d'un an, à savoir au 30 juin 2020.