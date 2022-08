Au bout de neuf années de bons et loyaux services du côté du Napoli, Dries Mertens va changer de tunique. L’international belge est attendu dans les prochaines heures pour signer en faveur du prestigieux club turc du Galatasaray.

Mertens, un monument de Naples s’en va

Dans son édition d’aujourd’hui, La Gazzetta dello Sport indique que Mertens est sur le point de parapher un contrat d’un an avec la formation stambouliote, plus une autre en option si jamais il y a la qualification pour la prochaine Ligue des Champions au terme du premier exercice. Au sein de son nouveau club, le Diable Rouge bénéficiera d’un salaire annuel de 4M€, en plus de quelques autres avantages comme des vols privés, un appartement et un chauffeur personnel.



Mertens, dont le nom a aussi circulé du côté de Marseille mais à tort parce qu’il n’y avait aucun contact, quitte Naples par la grande porte. Avec 148 buts, il en est le meilleur buteur de l’histoire, dépassant les légendes locales telles que Diego Maradona et Marek Hamsik. La ville du sud d’Italie n’a d’ailleurs pas manqué de lui rendre hommage en lui attribuant le titre de citoyen d’honneur.