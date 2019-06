Mercato Bordeaux: Un latéral gauche suisse attendu

Loris Benito (27 ans), latéral gauche des Young Boys de Berne, devrait prochainement s'engager avec Bordeaux. Selon RMC Sport, l'international suisse (3 sélections) est attendu lundi en Gironde pour signer son contrat.

Les dirigeants Marine et Blanc semblent flairer les bons coups puisque le joueur, qui était en fin de bail, ne coûtera rien en indemnité de transfert.

Le défenseur de la Nati constituerait la quatrième recrue défensive bordelaise après Edson Mexer (30 ans, libre, ex Rennes), Enock Kwateng (22 ans, libre, ex Nantes) et Loïc Bessilé (20 ans, ex réserve de Toulouse).