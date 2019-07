Mercato Bordeaux: Sankharé demande du respect

Poussé dehors par les dirigeants de Bordeaux, Younousse Sankharé vit mal cette situation. Ecarté du groupe, le milieu de terrain bordelais est annoncé dans le viseur de Cardiff, qui aurait une longueur d’avance sur Sheffield United et Swansea, également intéressés, mais n’apprécie guère l’empressement des Girondins à le voir partir.

"Je ne comprends pas la position dans laquelle je suis, a-t-il ainsi déploré dans L’Equipe. Le coach m’a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas sur moi, qu’il fallait que je trouve une porte de sortie. OK mais je ne partirai pas n’importe où, ni n’importe comment. Ils veulent régler mon cas au plus vite mais il faut aussi me respecter un minimum."