Mercato Bordeaux: Koundé vers Séville ?

Bien que les dirigeants bordelais espéraient en faire l'un des piliers du renouveau girondin, Jules Koundé pourrait quitter le club dès cet été. En cause, une offre du FC Séville qui souhaiterait s'offrir les services du défenseur central âgé de 20 ans. La haute valeur marchande du Tricolore pourrait, selon l'Equipe, pousser les Girondins à laisser filer leur pépite.

Les Andalous ont entamé les négociations en début de semaine avec les Marine et Blanc et l'opération pourrait se boucler autour d'une indemnité supérieure à 20 millions d'euros. À noter que les Blanquirrojos ont déjà transmis trois offres de 15, 18 et 20 millions d'euros, toutes repoussées par Bordeaux. Si rien n'est encore fait, les discussions avanceraient dans le bon sens entre les deux clubs.