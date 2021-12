Mercato : Bientôt le grand ménage au Barça ?

Au moment de travailler son budget prévisionnel pour l'actuelle saison, les dirigeants du FC Barcelone avait tablé sur la rentrée d'argent que lui procurerait sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais incapables d'atteindre ce niveau de compétition et envoyés en Ligue Europa à l'issue de la phase de poules de la C1, les hommes de Xavi ont porté un nouveau coup aux finances du club. Ce dernier va devoir vendre.



Et comme l'indique le journaliste Gerard Romero, la direction blaugrana a ciblé trois joueurs susceptibles de lui apporter un peu de liquidités. Avec tout d'abord Frenkie de Jong, dont le cas avait déjà été évoqué ces dernières semaines, bien que Xavi semble vouloir compter sur lui. Au possible transfert du Néerlandais s'ajouterait celui de Marc-André ter Stegen qui pourrait bien lui aussi être invité à aller voir ailleurs. Moins décisif devant sa cage, le portier allemand est régulièrement critiqué de l'autre côté des Pyrénées.



En plus de ses deux cadres, le club envisage de se séparer de Sergino Dest. Acheté à l'Ajax Amsterdam en octobre 2020 pour 21 M€, l'Américain pourrait donc permettre au Barça de récupérer une somme conséquente. Sa vente permettrait elle aussi d'éponger un peu plus la dette d'un FC Barcelone plus que jamais chancelant.