Mercato Bayern Munich: La fin de la piste Sané ?

Désormais orphelin de Franck Ribéry et Arjen Robben, le Bayern Munich se voit dans l'obligation de trouver deux nouveaux ailiers de grande qualité pour continuer de rester au plus haut niveau. Et la mission s'avère plus complexe encore que ce qui était prévu. Pour preuve, selon les dernières informations de la Sky outre-Rhin, les Bavarois auraient décidé de tirer un trait sur la piste Leroy Sané, ouvertement courtisé par les champions d'Allemagne en titre.

Manchester City aurait refusé les approches munichoises, et les pensionnaires de l'Allianz Arena auraient donc décidé d'abdiquer, pour se tourner vers les dossiers Callum Hudson-Odoi (Chelsea) et Yannick Carrasco (Dalian Yifang).