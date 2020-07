Mercato : Bartomeu convaincu que Messi va prolonger au Barça

A moins d’un an de l’expiration de son bail, Lionel Messi n’a toujours pas signé de nouveau contrat avec le FC Barcelone. Une situation qui, en temps normal, pourrait susciter beaucoup d’inquiétudes au sein de la direction. Ce n’est curieusement pas du tout le cas chez les responsables blaugrana. Ces derniers restent sereins et certains que l’attaquant argentin va finir par lier son avenir à son club de toujours.

« Messi veut finir sa carrière au Barça »

S’exprimant au micro de la chaine espagnole TV3, Josep Maria Bartomeu, le président blaugrana, a affirmé qu’il n’avait aucune raison de craindre le départ de la tête de gondole de l’équipe. « Nous avons parlé, nous parlons et nous continuerons de parler avec Messi. Il veut finir sa carrière ici, et nous avons sans nul doute renouveler (son contrat). Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va rester ici », a-t-il clamé. Les rumeurs ayant laissé croire un départ du sextuple Ballon d’Or auraient été donc sans fondement. Son idylle avec le Barça est bien partie pour durer encore quelques temps.

Jusqu’où Messi peut cependant étirer son aventure avec les vice-champions d’Espagne ? Il est compliqué de trop se projeter. Mais, ce qui est certain c’est qu’au regard de ses performances il peut encore porter cette équipe pendant plusieurs années. Ses 22 buts et 20 passés décisives réussis durant l’exercice en cours de la Liga démontrent qu’il reste au top, et il n’y a pas le moindre signe avant-coureur d’un déclin. « Il peut pousser jusqu’au 2025 », avait confié il y a quelques jours l’ancien Barcelonais, Luis Garcia. Les fidèles du Camp Nou seraient comblés si cette prédiction se vérifie.